Il governatore dell’Abruzzo non sa nemmeno com’è fatta la sua regione

Marco Marsilio è un esponente romano di Fratelli d’Italia nonché, dal 2019, il presidente della Regione Abruzzo. Sicuramente c’è arrivato per meriti. Ma adesso è al centro di un piccolo caso mediatico per via della diffusione su internet di un video in cui sembra non avere idea di com’è fatta la regione che è chiamato ad amministrare.

Il video è stato girato durante un consiglio regionale straordinario convocato ieri per discutere la “strategia della Regione Abruzzo sul Corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico”. Si parla dunque di mare. Ora, come sa chiunque sia stato a Pescara o abbia fatto geografia alle medie, l’Abruzzo si affaccia sul mare Adriatico. E fin qui Marsilio c’è, solo che poi va oltre.

“L’Abruzzo è l’unica Regione che si affaccia su due mari, anzi anche su tre mari: compreso lo Ionio”, dice il governatore dell’Abruzzo nel video,” quindi, tra l’Adriatico, il Tirreno e lo Ionio”. E poi si lamenta che, nonostante sia una regione che per sua vocazione è proiettata nel Mediterraneo, l’Abruzzo non ha un’autorità portuale.

Di fronte alle risate delle opposizioni, Marsilio non ha ritrattato ma risposto ironizzando. Se a qualche consigliere di minoranza piace buttare un discorso serio in burletta, possiamo pure accontentarlo aggiungendo che l’Abruzzo, oltre ad affacciarsi su tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda. Se basta così poco per farli contenti”.

In ogni caso, il video è l’ennesimo capolavoro prodotto dalla politica italiana.