Il futuro presidente americano Joe Biden si è rotto un piede giocando col suo cane

Come riporta il Guardian, il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden si è fratturato il piede destro mentre giocava con il suo cane, Major. L’infortunio è avvenuto sabato ed è stato scoperto ieri, e adesso Biden dovrà portare un tutore per diverse settimane.

Secondo i medici, anche se i primi raggi X non mostravano nessuna frattura, Biden è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato una frattura a due piccole ossa del piede destro. Fratture di questo tipo sono una preoccupazione costante delle persone dell’età di Biden – che ha 78 anni – ma nel suo caso si tratterebbe di nulla di grave. Mentre lasciava l’ospedale dove è stato visitato, Biden è stato visto zoppicare vistosamente, anche se camminava senza aiuti.

Il prossimo 20 gennaio, giorno della sua inaugurazione e della sua entrata in carica ufficiale, Biden diventerà il presidente americano più anziano della Storia, a 78 anni. Durante la sua campagna elettorale il tema della sua età avanzata è stato più volte sollevato da Trump e dai suoi detrattori, ma Biden si è spesso rifiutato di rispondere al riguardo. Lo scorso dicembre, aveva pubblicato un report del suo medico sul suo stato di salute, in cui veniva descritto come “in salute, vigoroso e in grado di eseguire con successo i suoi compiti di presidente”