Il figlio di Matteo Salvini sulla moto d’acqua della polizia, ma gli agenti vietano le riprese

Il figlio tredicenne del ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato ripreso mentre sale su una moto d’acqua della Polizia di Stato e fa un giro davanti alla spiaggia di Milano Marittima. Il videomaker che ha filmato la scena è stato fermato da alcuni uomini: «Non metterci in difficoltà, è un mezzo della Polizia». Dopo una ulteriore richiesta di spiegazioni, gli uomini, che si presentano come poliziotti, gli chiedono i documenti. «È per una questione di privacy», dicono. Omettendo il piccolo particolare che il ragazzino sia il figlio di Salvini. Qui il video da Repubblica:

Nel video si sente chiaramente che, pochi istanti dopo, i due ritrattano: «Non ti abbiamo mai detto di essere poliziotti»· Il giornalista non si muove e i due cercano di impedirgli di riprendere. La Questura di Ravenna ha avviato un accertamento per utilizzo improprio dei mezzi dell’amministrazione.