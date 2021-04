Il disegno di legge Zan contro omotransfobia, misoginia e abilismo è stato finalmente calendarizzato in Senato

Come riporta Adnkronos, la commissione Giustizia del Senato ha finalmente calendarizzato il ddl Zan – sbloccando una situazione ferma da troppo tempo. La decisione è passata con 13 voti favorevoli e 11 contrari: adesso verrà stabilito il calendario dei lavori.

Ad annunciare la decisione è stato lo stesso promotore del disegno di legge, Alessandro Zan, con un tweet. “La legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva”.

