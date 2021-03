Il 18 marzo diventerà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19

Vi ricordate la famosa foto dei camion militari pieni di bare in fila a Bergamo? È stata e sarà probabilmente la foto più iconica dell’epidemia di coronavirus in Italia. Come riporta Fanpage, il giorno in cui è stata scattata, il 18 marzo, potrebbe diventare una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19. Per ricordare gli oltre 100mila morti causati dal coronavirus in un anno.

Questa immagine non può lasciarci indifferenti. I camion dell’Esercito per trasportare le troppe bare a #Bergamo. Statevene a casa, non c’è niente da scherzare. #COVID2019italia #coronavirus #iorestoacasa pic.twitter.com/Gpi5SDHvNv — Nicola Pinna (@nicola_pinna) March 18, 2020

La proposta di legge è stata approvata ieri alla Camera e adesso è passata all’esame del Senato. L’iniziativa ha lo scopo di “conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia” e prevederà non solo una giornata della memoria ma anche una serie di attività di celebrazione e informazione, a cui sarà dedicato spazio sulla televisione pubblica, e di un minuto di silenzio da osservare nei luoghi pubblici e privati. I dipendenti pubblici potranno inoltre cedere una o più ore di retribuzione in quella giornata per devolverle alla ricerca scientifica.