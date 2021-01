I sostenitori di Trump hanno attaccato il Congresso degli Stati Uniti

Come riporta la CNN, una folla di sostenitori di Trump e adepti della teoria del complotto QAnon ha attaccato questa sera il Congresso degli Stati Uniti, interrompendo la seduta in cui si sarebbe dovuto ratificare il voto dei grandi elettori e quindi la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali – un passaggio formale che avrebbe sancito di fatto la fine della presidenza Trump.



La giornata di oggi era attesa già da settimane, perché Trump aveva continuato ad accusare i Democratici di brogli e a non riconoscere il risultato delle elezioni. Per questo motivo, una decina di senatori e un centinaio di deputati del Partito repubblicano avevano già deciso di obiettare alla volontà dei grandi elettori – un gesto simbolico che non avrebbe impedito la ratifica a maggioranza della vittoria di Biden. Trump stesso si era rivolto ai suoi sostenitori dicendo ancora una volta di considerare le elezioni truccate e il voto non valido.

CAUGHT ON VIDEO: The moment Police allow rioters to storm the US Capitol. #Washington #CapitolHill #DC #DCProtests pic.twitter.com/nxQsbNDdME





Poco dopo, centinaia di manifestanti pro-Trump hanno attaccato il Congresso, riuscendo a sfondare i cordoni della polizia e a fare irruzione nell’edificio. Il Congresso è stato evacuato in tutta fretta e i manifestanti, molti dei quali armati, hanno danneggiato l’aula e gli uffici di deputati e senatori. Ci sono stati scontri con la polizia e c’è stata una sparatoria le cui circostanze non sono ancora chiare. Bombe rudimentali sono state ritrovate nelle sedi del Partito repubblicano e del Partito democratico, poco distanti.

Senators being evacuated, as protesters storm the Capitol. Trump supporters seen here discharging a fire extinguisher, and officers are literally standing there and watching them…

Where are the police? Where are the National Guard? pic.twitter.com/i4b1n6ihMy

— Rachel Blevins (@RachBlevins) January 6, 2021