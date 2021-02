Guarda Salvini che non dice se si vaccinerà o no

Ieri sera, il leader della Lega Salvini è stato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 per parlare di varie cose – in primis l’incarico a Mario Draghi e la posizione della Lega al riguardo. A un certo punto Gruber gli ha chiesto una parere sulla campagna vaccinale e se avesse l’intenzione di vaccinarsi. E lui ha fatto lo gnorri.

Nonostante il pressing di Gruber, Salvini – che si trova in una posizione complicata sul tema, attaccando il governo per le inefficienze della campagna vaccinale ma contemporaneamente ammiccando all’universo no-vax negazionista del virus – non si è sbilanciato. Alla domanda diretta se si vaccinerà ha risposto che attenderà il parere del suo medico curante.

“Quando arriverà il mio turno farò quello che il mio medico mi suggerirà”, ha detto. “Visti i tempi di Arcuri, penso che ne parleremo tra due anni”. Ma non è bastato: Gruber l’ha pressato chiedendogli di rispondere sì o no e lui ha continuato a essere evasivo, dicendo che quando uno va dal dentista e si fida del dentista, quando va dall’avvocato si fida dell’avvocato e quando va dal medico si fida del medico. Continuando dunque a fare l’occhiolino agli scettici.

Il video è qui sotto, per guardare questa bella scena andate al minuto 30.