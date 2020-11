Guarda Libero che cita la CNN e la CNN che smentisce Libero

Ci sono due notizie in una in questo articolo: la prima è che la CNN ha smentito Libero, il quotidiano di Vittorio Feltri che tutti conosciamo, dopo che Libero aveva dato una notizia falsa attribuendola alla CNN. La seconda – forse anche più importante – è che la CNN si è presa la briga non solo di andare a vedere cosa scrive Libero, ma addirittura di rispondergli sprecando tempo che francamente poteva essere impiegato in modo migliore.

I fatti: ieri Libero ha titolato un pezzo sui presunti (leggi: inesistenti) brogli nelle elezioni americane scrivendo che la CNN avrebbe tolto l’Arizona a Biden e che dunque Trump poteva ancora sperare di ribaltare il risultato. L’articolo è stato anche lanciato sui social, ovviamente, e su Twitter è arrivato l’account ufficiale delle pubbliche relazioni internazionali dell’emittente americana, che non è stata troppo contenta di quella cazzata che Libero gli attribuiva.

E così la CNN ha risposto: “Questo è assolutamente falso, la CNN non ha mai attribuito alcun vincitore presidenziale 2020 all’Arizona”.

Ovviamente, il polverone che si è scatenato – unito alla figuraccia fatta da Libero smentito da “colleghi” giornalisti americani – ha spinto il quotidiano a cancellare tutto e nascondere la testa sotto la sabbia. Che dire: ancora una volta, l’Italia sia fa notare per le sue eccellenze e per le sue menti migliori.