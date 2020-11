Guarda l’ennesimo momento sessista e imbarazzante di tv italiana

Che la tv italiana abbia qualche problema con il modo in cui vengono rappresentate le donne – fermo, a essere generosi, forse agli anni Cinquanta – non è un mistero né una novità. Spesso c’è gente che si indigna a riguardo. Ma talvolta capita che persino per gli standard televisivi qualcuno esageri, come è il caso della puntata di ieri di Detto Fatto, programma in onda su Rai2 condotto da Bianca Guaccero.

In un segmento della trasmissione che sta cominciando a girare molto sui social si vede la conduttrice che, insieme alla danzatrice Emily Angelillo, fa una specie di tutorial per donne su come fare la spesa al supermercato. Come spingere il carrello, come prendere i prodotti dagli scaffali, come raccogliere un prodotto caduto per terra (abbassandosi tenendo le gambe chiuse per “non rendere la situazione più volgare”).

Sembra uscito dall’Istituto Luce, e invece è l’Italia del 2020. Buona visione.

Il tutorial su come fare la spesa MA COSA pic.twitter.com/NNjuto6K7J — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020