Guarda il video della campagna di Marco Cappato per tassare le emissioni di CO2

Un’iniziativa, capitanata da Marco Cappato, che suggerisce un cambio di percorso alla politica europea che potrebbe rivoluzionare il mondo: spostare le tasse dalle persone all’ambiente, dunque tassare le emissioni di CO2 partendo da 50 euro per tonnellata dal 2020 per arrivare a 100 entro il 2025.

La campagna di ha un obiettivo ambizioso: 1 milione di firme perché la Commissione Europea valuti seriamente la proposta e calendarizzi la discussione. E a chi dice che in questo momento i problemi sono altri, rispondiamo che invece questo è il momento giusto non solo per cambiare rotta sull’ambiente, ma anche per poter ridiscutere le prassi della democrazia sulle grandi questioni internazionali.

In questo video si spiega bene l’urgenza della situazione: firmate su stopglobalwarming.eu.