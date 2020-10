Guarda il video dei saccheggi da Gucci a Torino

Ieri sera una manifestazione di protesta contro il nuovo DPCM a Torino è sfociata in una serie di scontri di piazza, con lanci di bottiglie, pietre, e bombe carta contro le forze dell’ordine, che hanno usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Il bilancio finale è di una decina di feriti tra i poliziotti, un fotoreporter colpito alla testa da una bottiglia e una decina di manifestanti fermati.

Ma la scena che resterà nella memoria collettiva di questi scontri è un’altra: quella della folla di ragazzi che sfondano una vetrina di Gucci e per rubare dei pantaloni esposti in vetrina. È stata immortalata in video e il video è ovviamente diventato virale, facendo entrare #Gucci in tendenza su Twitter.

Del resto in fondo c’è anche dell’ironia in tutto ciò, visto che la campagna pre-fall 2018 di Gucci era proprio a tema scontri di piazza del maggio 1968 francese.