Guarda il principale giornale cinese che trolla Trump dopo la vittoria di Biden

Ora è ufficiale: Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Ovviamente, il presidente uscente Donald Trump non ha preso bene la notizia della sua sconfitta elettorale: continua a non riconoscerla, minacciare cause legali e affermare che non se ne andrà dalla Casa Bianca allo scadere del suo mandato. Ma se prima queste affermazioni potevano forse spaventare qualcuno, ora che Trump è stato scaricato praticamente da tutti – persino l’emittente conservatrice Fox News ha riconosciuto la vittoria di Biden – fanno solamente sorridere.

Fanno sorridere soprattutto chi le elezioni le osserva da fuori, da lontano: l’ultimo tweet di Trump, in cui il presidente dice (tutto maiuscolo) “HO VINTO IO QUESTE ELEZIONI, E DI TANTO”, è stato infatti ripreso dal Quotidiano del Popolo, il principale giornale di stato cinese, che ha aggiunto il suo commento in un retweet: HaHa, con accanto la faccina che ride sguaiatamente – probabilmente la più stupida di tutte le emoji a disposizione.

Del resto come biasimare la Cina: probabilmente da quelle parti vedono nel caos degli ultimi giorni – anzi, degli ultimi quattro anni – negli Stati Uniti una dimostrazione che le elezioni è meglio non farle proprio, come fanno loro.