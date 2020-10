Guarda i video delle proteste a Napoli contro il coprifuoco

Durante la prima notte di coprifuoco a Napoli, venerdì sera centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro le misure annunciate dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Pare che la manifestazione fosse stata ideata sui social network, ma diversi quotidiani, tra cui Repubblica e Il Mattino, il più importante quotidiano partenopeo, sostengono l’ipotesi che si siano infiltrati gruppi organizzati. Ci sono stati momenti di tensione davanti alla Regione, con scontri tra polizia e contestatori. Scene di guerriglia anche sul lungomare Caracciolo e in via Santa Lucia, dove sono stati rovesciati cassonetti, distrutte transenne, lanciati fumogeni e petardi. Ecco i video delle proteste, durante le quali è stato aggredito anche un giornalista di SkyTg24.

Los napolitanos toman la calle contra el nuevo lockdown que anunció esta tarde el presidente de la región Campania. Hay miles de personas en varias zonas de la ciudad, rompiendo el toque de queda que arrancaba esta noche. Piden ayudas económicas ya. #Napoli pic.twitter.com/jAHMmbHAY5 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) October 23, 2020