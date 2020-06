Grave incidente stradale per Gianluigi Paragone

Si trovava alla guida del suo scooter Gianluigi Paragone, il giornalista e senatore che oggi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in piazza Lauro de Bosis, a Roma. Intorno alle 15:30 si è schiantato contro una macchina. Le dinamiche non sono chiare ma secondo quanto riportato da Dagospia Paragone è stato trasportato d’urgenza e in codice rosso al policlinico Gemelli. Non sarebbe in pericolo di vita.