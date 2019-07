Giuseppe Cruciani: «Chiudo ‘La Zanzara’»

La prossima stagione della Zanzara potrebbe essere l’ultima. Così Giuseppe Cruciani a TvBlog sul futuro della trasmissione in onda su Radio 24. «Penso che l’anno prossimo sarà l’ultimo. In un anno può succedere di tutto ma io ho sempre agito d’istinto», ha detto il conduttore. «Il format non è esaurito, si può rinnovare. Il discorso ha a che fare con la fatica quotidiana nel costruire sempre qualcosa di nuovo e originale».

Cruciani, poi, ha spiegato le difficoltà di tenere vitale un format in onda da così tanti anni. «Una volta il sabato e la pena rappresentavano una pena. Adesso comincio a desiderare l’arrivo del venerdì sera. Forse, ripeto forse, è il momento di interrompere».