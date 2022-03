Frammenti da Gorlowka

Soldati russi in fila per il rancio prima di partire per il fronte. Siamo a Granitne, il paese è appena stato conquistato e reca ancora i simboli ucraini. Migliaia di soldati russi nella piazza centrale attendono al freddo di andare al fronte per continuare l'avanzata. Volti scavati dalle fatiche, divise militar versi senza mostrine, capelli di lana, kalashnikov in spalla, baionetta legata alla cintura, pantaloni alla zuava, stivali. Le immagini ricordano incredibilmente le foto della campagna di Russia nella Seconda Guerra Mondiale. È come se il tempo si sia ibernato.



Foto: Gabriele Micalizzi



Testo: Luca Steinmann