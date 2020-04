Fontana: «In Lombardia obbligo di indossare mascherine o sciarpe quando si è fuori casa»

Si potrà uscire di casa ma solo con mascherina, sciarpa o comunque una protezione su naso e bocca. Questo il contenuto della nuova ordinanza del governatore della regione Attilio Fontana, in vigore da domani e pubblicata da Repubblica. Una nuova misura per la regione più colpita della penisola: «Si introduce l’obbligo per proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali avranno inoltre l’obbligo di fornire ai clienti guanti e soluzioni per igienizzare le mani». La conferma in un video pubblicato poco fa sui social da Fontana:

La nuova ordinanza entrerà in vigore domenica 5 e, per il momento, sarà in vigore fino al 13.