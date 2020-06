Emma Bonino arriva su Instagram e si appella ai ragazzi: «Tra di voi c’è chi ricostruirà il paese»

Emma Bonino è su Instagram. La leader di +Europa ha inaugurato oggi il suo profilo con un post dedicato alle nuove generazioni e al futuro dell’Italia dopo la crisi del coronavirus. «Ho molto resistito, ma oggi ho ceduto perché vorrei dialogare con i giovani su molti punti di vista», scrive la Bonino. «Ma soprattutto perché mi interessa cercare di convincervi che quello che ci sta capitando con il coronavirus e le decisioni che sono state e saranno prese impatteranno moltissimo sulla vostra vita e sul vostro futuro».

«Temo che, terminato il periodo dei “confini bloccati tra paesi”, molti di voi si sentiranno costretti a emigrare per realizzare i propri sogni», continua il post. «Tra di voi c’è chi vorrà restare in Italia e chi vorrà impegnarsi in prima persona per la ricostruzione di questo paese. A voi è richiesta non solo la passione politica, ma anche tanta preparazione per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Mettetevi scomodi, vi aspetto, perché ricordate: non c’è crimine maggiore che stare con le mani in mano».