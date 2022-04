Elon Musk ha offerto 43 miliardi per comprare Twitter

Elon Musk ha presentato un’offerta (quella «migliore e definitiva», a sua detta) per acquistare Twitter: un tesoretto di 43 miliardi (54,20 dollari per azione) di dollari per acquisire il 100% delle azioni della società.

La proposta è contenuta in una lettera inviata nella serata di ieri a Twitter e in un documento presentato nquesta mattina alle autorità di controllo dei mercati finanziari negli Stati Uniti.

La vicenda segna un ulteriore passo in avanti rispetto alla scorsa settimana, quando il patron di Tesla e Space X aveva acquisito il 9,2 per cento delle azioni di Twitter e, poche ore dopo, aveva rinunciato a entrare a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda, dopo aver detto per giorni di essere interessato all’incarico. Musk ha anche detto che, in caso di rifiuto, è pronto a riconsiderare la sua posizione come azionista.