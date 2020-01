Elezioni regionali: Bonaccini batte Borgonzoni in Emilia. In Calabria vince Santelli

Mancano ancora poche sezioni ma ormai il dato è solido: in Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è stato riconfermato presidente, battendo la leghista Lucia Borgonzoni. Il candidato del centrosinistra è arrivato al 51,4 percento contro il 43,7 dell’avversaria. In Calabria trionfa invece il centrodestra di Jole Santelli con oltre il 55 percento delle preferenze. In entrambi le regioni è stato registrato un crollo del Movimento 5 Stelle.

«L’arroganza non paga mai», ha dichiarato Bonaccini dopo i risultati, con il PD che torna a essere il primo partito in Emilia. In Calabria invece, il candidato del centrosinistra Pippo Callipo si è ferma al 30,1 percento.