Ecco le luci natalizie giuste per questo 2020

Eccoci qui. Siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui si cominciano a montare le luci natalizie – quelle che nelle strade delle nostre città si illuminano facendo lampeggiare scritte come “Auguri” e “Buon Natale”. Almeno, fino all’anno scorso le scritte erano queste. Quest’anno invece, viste le circostanze in cui l’abbiamo vissuto e in cui ancora ci troviamo e ci troveremo a vivere il Natale 2020, qualcuno ha deciso di scrivere una cosa diversa: “Fanculo 2020”.

È successo a Manfredonia, grosso comune della provincia di Foggia, in Puglia, dove tale Andrea Prencipe, un dj locale, ha deciso di festeggiare la fine di uno degli anni peggiori della Storia umana nel modo più appropriato: montando una luminaria natalizia particolare sul cancello di casa sua. “Ho già messo le luci di Natale nel mio giardino però quest’anno non ho scritto ‘Auguri’, ho voluto fare una cosa diversa”, ha spiegato in un video su Facebook. “Voglio lanciare l’hashtag ‘Fanculo 2020’, mandiamo via quest’anno bruttissimo, e speriamo bene”.