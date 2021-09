Ecco da quando si comincerà a fare le terze dosi di vaccino anti-Covid

Ieri pomeriggio – dopo aver ricevuto il via libera dall’Aia e dopo un confronto tra ministero della Salute e Comitato tecnico-scientifico – è stato stilato ufficialmente il calendario per la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid.

Il generale Figliuolo ha annunciato che la terza fase della campagna vaccinale partirà ufficialmente il 20 settembre. I primi a ricevere le dosi saranno i soggetti più a rischio: pazienti immunodepressi, ospiti delle RSA e ultraottantenni, nonché chi lavora in ospedale o in ambito sanitario.

Non è ancora chiaro se la terza dose sarà estesa a tutti i cittadini, ma intanto secondo Figliuolo nei prossimi giorni “saranno aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni su tutto il territorio nazionale” e stilato il calendario per le convocazioni. Così facendo, se la terza dose dovesse diventare una realtà per tutti, il sistema sarebbe pronto.