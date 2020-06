È stata ritrovata in Italia la porta del Bataclan diventata un’opera di Banksy

Come riporta Rainews, la porta dell’uscita di sicurezza del Bataclan – teatro di una strage nel 2015, quando un gruppo di terroristi uccise 90 persone durante un concerto degli Eagles of Death Metal – è stata ritrovata oggi in Italia. Era nascosta in un casale della campagna abruzzese ed è stata ritrovata al termine di un indagine congiunta della Procura dell’Aquila e della magistratura francese.

Dopo la strage, la porta era diventata un’opera d’arte quando lo street artist Banksy aveva deciso di dipingerci sopra una donna in lutto, dedicandola alle vittime della strage. Era poi stata rubata nel gennaio 2019. A dare la notizia del furto era stato il Bataclan stesso, esprimendo profonda indignazione perché l’opera di Banksy era intesa come regalo a tutti i cittadini e come omaggio.