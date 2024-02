È morto Vittorio Emanuele di Savoia

Politica

Che problema ha la destra con Ilaria Salis?

Da La Russa a Salvini, sull’attivista detenuta in Ungheria in condizioni disumane c’è un silenzio (o un lasciare intendere che un po’ se l’è cercata) che fa rumore. Che sia per non scontentare Orbán in vista delle Europee?