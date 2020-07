È morto John Lewis, l’ultimo leader del movimento per i diritti civili americano

John Lewis, uno dei leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto questo venerdì a 80 anni, dopo che a dicembre aveva annunciato di avere un tumore al pancreas.

Lewis era nato nel 1940 in Alabama ed era uno dei cosiddetti “Big Six”, ovvero le sei persone che tra gli anni Cinquanta e Sessanta erano state alla testa del movimento per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti, la più famosa delle quali era Martin Luther King. Lewis – che all’epoca del movimento per i diritti civili era uno studente ventenne – era anche il più giovane del gruppo e l’unico ancora in vita.