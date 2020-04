È morto Giulietto Chiesa

È morto a 79 anni Giulietto Chiesa, giornalista e politico italiano. La notizia è arrivata dal profilo Facebook del vignettista Vauro: «Non riesco ancora a salutarlo. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra», ha detto.

Nato ad Acqui Terme – in Piemonte – il 4 settembre 1940, prima di diventare giornalista Chiesa è stato dirigente della FGCI e capogruppo del PCI nel consiglio provinciale di Genova. Nel 1979 diventa redattore dell’Unità, dove ha lavorato per anni come corrispondente quotidiano dall’Unione Sovietica. Nel 1990 passa alla Stampa, poi nel 2004 diventa parlamentare europeo eletto nella lista di Antonio Di Pietro. Negli ultimi anni fonda una tv online, Pandora, e inizia a dedicarsi a teorie e cospirazioni, al centro della sua popolare pagina Facebook.