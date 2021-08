È morto Gino Strada

Gino Strada è morto oggi, venerdì 13 agosto, all’età di 73 anni. A darne notizia è Il Corriere della Sera e la conferma è arrivata da fonti vicine alla famiglia. Strada soffriva di problemi di cuore. Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti (scomparsa nel 2009), diventata poi una delle più importanti organizzazioni umanitarie al mondo.



Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia alla Statale di Milano nel 1978, si era specializzato in chirurgia d’urgenza. Aveva iniziato a viaggiare tra Stati Uniti, Inghilterra, Sudafrica, ma la sua vocazione lo aveva portato in territori più complicati. Tra il 1989 e il 1994 aveva lavorato con il Comitato internazionale della Croce Rossa in zone di guerra come Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina.



Proprio quell’esperienza sul campo lo aveva portato a fondare Emergency, l’organizzazione per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo, che sarebbe diventata Onlus nel 1998 e ONG l’anno successivo.



Il primo progetto fu la riapertura del reparto di chirurgia e di quelli di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Kigali in Ruanda. E tra le più importanti campagne dell’organizzazione ci fu anche quella per la messa al bando delle mine antiuomo, culminata nel 1997 con il trattato internazionale di Ottawa.

Dal 1994 a oggi, Emergency ha operato in 18 Paesi del mondo assicurando cure mediche e chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre e della povertà. Negli anni, Strada ha spesso assunto toni forti per criticare i governi italiani, la corruzione nella sanità, la gestione dell’immigrazione, l’attività dell’Unione Europea, il commercio delle armi e gli interessi economici dietro le guerre.



Nel 1999 ha pubblicato il libro Pappagalli verdi: cronache di un chirurgo di guerra, memoir sui teatri di guerra dove Strada era stato impegnato con Emergency.



Su La Stampa di oggi Strada ha firmato un commento sulla situazione in Afghanistan intitolato: Così ho visto morire Kabul.

"Dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stata un disastro per tutti. Oggi l’esito di quell’aggressione è sotto i nostri occhi: un fallimento da ogni punto di vista" @GinoStrada sulla situazione in #Afghanistan @LaStampa https://t.co/X22kFCTQIl — EMERGENCY (@emergency_ong) August 13, 2021

A novembre 2020 il nome di Strada era stato fatto come possibile responsabile dell’emergenza Covid in Calabria, ipotesi confermata pubblicamente dall’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Strada aveva pero’ replicato in un post sui social di non aver mai ricevuto una proposta formale.



«Amici, come avrete visto il mio papà non c’è piu’. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio», ha scritto la figlia Cecilia su Facebook. «Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere… beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo».

«Nessuno se l’aspettava. Siamo frastornati e addolorati. E’ una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo. Ci mancherà tantissimo», ha detto commossa all’Adnkronos la presidente di Emergency Rossella Miccio.



Sul suo account Twitter, dove non scriveva da tempo Strada si descriveva come “chirurgo di guerra, fondatore di Emergency, vincitore del Right Livelihood Award 2015 (il premio Nobel alternativo)”. E a sintesi del suo pensiero riportava una frase di Albert Einstein: “La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire”.