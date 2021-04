Draghi ha dato del “dittatore” a Erdogan e la Turchia non l’ha presa benissimo

Ieri in conferenza stampa al premier Draghi è stata rivolta una domanda sul “caso” del giorno, ossia la polemica su come è stata ricevuta Ursula Von Der Leyen in Turchia (senza che le venisse data una sedia). E il premier ha risposto in modo decisamente colorito: “Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan nei confronti della presidente Von der Leyen, credo non sia stato appropriato. Mi è dispiaciuto tantissimo per l’umiliazione che Von der Leyen ha dovuto subire”, ha detto Draghi.

Per poi aggiungere: “La considerazione da fare è che con questi dittatori di cui però si ha bisogno di collaborare, o meglio di cooperare, uno deve essere franco nell’esprimere la differenza di vedute, di comportamenti, di visioni, ma pronto a cooperare per gli interessi del proprio Paese”. Dando così a Erdogan del dittatore. La risposta turca non si è fatta attendere. Il ministro degli Esteri turco ha infatti convocato l’ambasciatore italiano in Turchia e ha risposto in modo molto deciso: “Condanniamo con forza le inaccettabili parole del premier nominato italiano sul nostro presidente eletto”.

Un’altra risposta, ancora più dura, è arrivata da Fahrettin Altun, capo della comunicazione del governo turco. Altun ha detto che Draghi “ha superato i limiti definendo come ‘dittatore’ Recep Tayyip Erdogan che è eletto Presidente dal popolo turco con il 52%” e aggiunto che “chi cerca il dittatore” dovrebbe guardare invece alla storia d’Italia.

Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come "dittatore" Recep Tayyip Erdoğan che è eletto Presidente dal popolo turco con il 52%. Condanniamo fermamente questo stile che non ha posto nella diplomazia. Chi cerca il dittatore guardi alla storia d’Italia. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 8, 2021