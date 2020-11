Dov’era Trump mentre Biden vinceva le elezioni? Esatto, a giocare a golf

Dov’eravate l’Undici Settembre? Sicuramente ve lo ricordate – tant’è che è diventata una domanda classica e una cosa di cui si parla a ogni anniversario. Oggi ce n’è una nuova versione, se vogliamo: dov’era Trump mentre Biden vinceva le elezioni ufficialmente e diventava il presidente eletto degli Stati Uniti d’America?

Indovinato, a giocare a golf – come sempre.

AP got the shot. Trump on the golf course while Biden is announced as new President pic.twitter.com/0ddKdNl7PN — James Longman (@JamesAALongman) November 7, 2020

La passione del presidente uscente per il golf e ben nota, così oggi un fotografo della Associated Press ha avuto vita facile quando ha deciso di andare ad appostarsi fuori dal Trump National Golf Course, uno dei campi da golf preferiti di Trump, in Virginia. Circa mezz’ora dopo che CNN e AP avevano assegnato ufficialmente a Biden la Pennsylvania – e quindi un numero sufficiente di grandi elettori per ottenere la presidenza – ecco che Trump si consolava con qualche buca.

Una bellissima dimostrazione di come, anche nelle avversità, il grande uomo riesce a rimanere sempre coerente con se stesso.