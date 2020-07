Donald Trump si è fatto vedere per la prima volta con la mascherina

Donald Trump alla fine ha indossato una mascherina. E sì, ovviamente è una notizia. È successo sabato durante la sua visita al Walter Reed National Military Medical Center di Washington.

Si tratta della prima volta che il presidente degli Stati Uniti è apparso in pubblico con il dispositivo dopo che i suoi funzionari sanitari e dipartimenti hanno raccomandato per mesi a tutti i cittadini di usarlo per prevenire la diffusione del COVID-19.

“Quando sei in ospedale, soprattutto, in un ambiente così particolare, dove parli con molti soldati e persone che, in alcuni casi, sono appena uscite dalla sala operatoria, è una gran cosa indossare una mascherina. Non sono mai stato contro, ma credo che abbiano un tempo e un luogo”, ha detto Trump ai giornalisti mentre incontrava militari feriti e professionisti medici.

A maggio, Trump aveva indossato una mascherina per un breve periodo mentre era in visita a uno stabilimento della Ford Motor, ma aveva rifiutato di metterne una durante la parte pubblica del tour della fabbrica, violando la policy dello stabilimento. Il presidente aveva giustificato le sue azioni dicendo: “Non volevo dare alla stampa il piacere di vedere quella scena”.

Trump è stato pericolosamente testardo sulla questione mascherina, nonostante i ripetuti avvertimenti degli esperti che farlo non solo aiuta a limitare la diffusione del virus, ma costituirebbe anche un buon esempio, specialmente per i sostenitori del presidente che credono nelle teorie cospirazioniste.

Con oltre 130.000 americani morti per il virus e casi positivi in costante aumento nella maggior parte degli States, le ricerche mostrano che un utilizzo diffuso della mascherina “potrebbe aiutare a prevenire tra i 17.742 e i 28.030 decessi negli Stati Uniti prima del 1° ottobre”.