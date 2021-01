Donald Trump è stato finalmente bannato da Twitter

Dopo aver messo degli avvisi che precisavano che i suoi tweet contenevano informazioni false e averlo sospeso per 12 ore, questa notte Twitter ha deciso di “sospendere in maniera permanente” – in pratica di bannare – l’account personale di Donald Trump. In un breve comunicato stampa, l’azienda ha spiegato di averlo fatto in seguito ad alcuni tweet del presidente che legittimavano l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, violando le policy di Twitter sull’incitamento alla violenza.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021