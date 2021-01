Domani Giuseppe Conte annuncerà le sue dimissioni

Come riporta Repubblica, domani Giuseppe Conte presenterà le sue dimissioni: alle 9 è convocato apposta un Consiglio dei ministri. Nel pomeriggio si parlava di dimissioni che sarebbero arrivate già in serata, ma c’è stato un cambio di programma. Domani il premier salirà dunque al Colle per formalizzare la decisione; l’obiettivo è ottenere un reincarico e la formazione di un Conte ter.

Potrebbe dunque concludersi così la crisi di governo aperta dalla decisione di Matteo Renzi di ritirare le ministre di Italia Viva. Partito Democratico e M5S vorrebbero una soluzione della crisi da cui esca un nuovo governo senza passare dalle elezioni – assicurato a Conte che il suo ruolo “è imprescindibile” – avrebbero mentre le opposizioni spingono per andare al voto.