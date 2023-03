Mollicone di Fratelli d’Italia ha detto che la maternità surrogata è «un reato più grave della pedofilia»

Diritti

Per carità, smettetela di postare le foto dei vostri figli su Instagram

In Francia è stato approvato un progetto di legge per tutelare l'immagine dei minori online. Lo scopo? Porre fine a quella piaga contemporanea conosciuta come "sharenting", che induce genitori 2.0 alla ricerca costante di scariche di dopamina like indotte a pubblicare sui social foto, video e dettagli privati dei loro figli. Prendiamo esempio e facciamola finita