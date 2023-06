Il primo ministro britannico ha qualche problema con le persone transgender

Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito e leader del Partito Conservatore, è finito al centro delle polemiche a causa di un video in cui lo si vede insultare le persone transgender.

Nel filmato, girato di nascosto da una fonte anonima e pubblicato da Pink News, si vede il primo ministro britannico Sunak deridere la comunità transgender parlando di «donne che hanno il pene» e prendere in giro il leader liberale Ed Davey per aver sostenuto i diritti LGBTQ+. Sunak si trovava a un evento privato organizzato dal Comitato del 1922 – un gruppo di rappresentanti conservatori che si riunisce settimanalmente quando il Parlamento è in seduta – del 5 giugno 2023.

How the fuck are trans people meant to live with dignity in the UK. When our Prime Minister makes nasty jokes about trans people for laughs.

They won't ever think we are women.

They don't think we deserve respect.

They will strip back our rights.

Rishi Sunak is a transphobe. pic.twitter.com/OdkKqQxJmL

— Esme (@discount_Ripley) June 18, 2023