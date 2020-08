“Digiuno per Salvini”: la solidarietà per il Capitano è diventata una grigliata web di massa

Se nelle ultime ore avete fatto un giro su Twitter, è molto probabile che vi siate imbattuti in una cascata di foto di Matteo Salvini che affonda la faccia in ogni tipo di hamburger, arancino, spiedino, cannolo, anguria e vari vassoi di pasta. Sono alternate ad altrettanti inviti a grigliate, aperitivi e cene varie, tutte organizzate per rispondere al ritorno di “digiuno per Salvini”, il sito che sostiene il leader della Lega in vista del processo Gregoretti del prossimo ottobre.

Al momento in cui scriviamo, 5321 persone hanno aderito all’appello accorato per difendere l’ex ministro: “Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà”. Anche questa volta, come lo scorso gennaio, l’hashtag è finito in tendenza per le ragioni sbagliate, dirottato dal sarcasmo di Twitter. Ecco alcuni esempi:

Voi digiunate che a mangiare ci pensa lui…#digiunoperSalvini pic.twitter.com/5sQEcUhmTf — Massimo (@Misurelli77) August 20, 2020

Se un uomo non ha nulla da mangiare, il digiuno è la cosa più intelligente che può fare. (Hermann Hesse) #digiunoperSalvini #20agosto #beach pic.twitter.com/7pDux7DeHl — Rino Capalbo (@capalbo_rino) August 20, 2020

Il mio #digiunoperSalvini di oggi prevede: colazione con granita e brioche, pranzo con pasta con le sarde e baccalà in pastella, merenda con gelato e cena con sarde a beccafico, peperoni ripieni e cannolo. #20agosto #BuongiornoATutti — Alberto Letizia (@AlbertoLetizia2) August 20, 2020

Mah, io avrei provato con #abbuffataconsalvini , capace che veniva fuori più efficace e aiutavano pure l’economia #digiunoperSalvini pic.twitter.com/o7JkBLPV3y — Lavinia Savignoni (@LaviSavignoni) August 20, 2020

RAGA DOMANI MEGA PRANZO A CASA MIA, TUTTI INVITATI #digiunoperSalvini pic.twitter.com/nVGyCgEvIN — 𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞 ㋛︎ ᶜᵉᵒ ᵒᶠ ᵍᵃᵃʳᵃ (@kurxkage) August 19, 2020

#digiunoperSalvini Ne avrebbe bisogno. L’ascetismo favorisce il pensiero. — Federico Rettondini 🇮🇹 🇪🇺 🔻 (@RexVonKostia) August 20, 2020