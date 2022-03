Dentro la resistenza ucraina: istantanee dal Donbass

Militanti filorussi sfrecciano per le strade festeggiando il riconoscimento dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk da parte di Mosca. I festeggiamenti, iniziati già la notte precedente, nell'esatto momento in cui Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento, continuano per tutto il giorno successivo. Tuttavia coinvolgono solo una trentina di cittadini al massimo. La maggior parte degli abitanti del Donbass, invece, non mostra reazioni particolari: né entusiasmo né ostilità. La vita continua a scorrere come se nulla fosse successo, i cittadini sono freddi e distaccati rispetto agli avvenimenti politici, quasi apatici. Dopo otto anni di guerra non ne possono più e sperano solo che torni la pace. A prescindere se questa sarà sotto un amministrazione controllata da Mosca o da Kiev.



Foto: Gabriele Micalizzi



Testo: Luca Steinmann