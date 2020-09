Cosa sta succedendo tra Armenia e Azerbaijan

Questa domenica le tensioni che da decenni persistono nella regione del Nagorno-Karabakh, controllata dall’Armenia ma rivendicata dall’Azerbaijan, sono esplose in un’escalation che non si vedeva da anni e che è vicina a diventare una guerra vera e propria.

In risposta a un attacco azero, il primo ministro dell’Armenia Nikol Pashinyan ha ordinato la legge marziale e la mobilitazione generale delle forze armate, chiedendo a tutti i cittadini armeni di prepararsi a difendere la patria. Il primissimo bilancio degli scontri al confine parlerebbe di due villaggi armeni catturati dagli azeri e di 2 elicotteri, 3 droni e 3 carri armati azeri distrutti dall’esercito armeno.

Azerbaijan has launched a missile & aerial attack against #Artsakh. Peaceful settlements including #Stepanakert have been attacked. Armenian side has shot down 2 helicopters & 3 UAVs, destroyed 3 tanks. We stay strong next to our army to protect our motherland from Azeri invasion

