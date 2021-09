Cosa sappiamo finora sul colpo di stato in Guinea

Ieri pomeriggio in Guinea, un piccolo e instabile Paese dell’Africa occidentale, i militari hanno condotto un colpo di stato ccontro il presidente Alpha Condé. In alcune immagini diffuse sui social si vede Condé, 83 anni, circondato da membri delle forze speciali dell’esercito guineano, che l’hanno arrestato; il capo delle forze speciali, Mamady Doumbouya, è poi comparso in televisione per annunciare lo scioglimento di governo e Parlamento e la sospensione della Costituzione.

Here is a photo of #Guinea president Alpha Conde in the custody of said military officers today. There has been widespread, rising discontent within the ranks over the past year, most especially in the aftermath of what many considered a rigged and stolen election last October. pic.twitter.com/KMrdyqpmN0

