Cosa sappiamo finora dell’attentato di stanotte a Hanau, in Germania

Ieri notte, intorno alle dieci di sera, un uomo a bordo di un’auto ha sparato contro alcuni shisha bar (locali dove si fuma il narghilè) nel centro di Hanau, una città alle porte di Francoforte, in Germania.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia, l’uomo avrebbe aperto il fuoco contro un locale, il Midnight, dove sarebbe entrato, si sarebbe diretto nell’area fumatori e avrebbe sparato alla cieca. Poi si sarebbe postato in macchina fino a un secondo locale, l’Arena Bar & Cafè, in un altro quartiere, e avrebbe ripetuto l’operazione.

Lo stagista sarebbe tedesco e nella sua abitazione sarebbero stati ritrovati un video di rivendicazione e un manifesto da cui emergerebbe chiaramente il movente della strage: terrorismo razzista di estrema destra.

DEVELOPING: German prosecutors are now treating the Hanau shootings that killed at least nine people as terrorism.

Police are examining a letter of confession and a video found at the suspect's home, where he was found dead along with his mother. pic.twitter.com/K7c4VqPiQl

