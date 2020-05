Cosa c’è nel nuovo “decreto rilancio” del governo

Parlando ieri sera in una delle sue ormai classiche dirette, il premier Giuseppe Conte ha comunicato agli italiani diverse novità importanti su questa nuova fase dell’emergenza. La più rilevante è probabilmente l’approvazione del “decreto rilancio”, che prevede lo stanziamento di 55 miliardi di euro per aiutare aziende e lavoratori.

Sarà un decreto “pari a due leggi di bilancio” e di questi 55 miliardi circa la metà (25,6) andrà per finanziare la cassa integrazione e i bonus per i lavoratori autonomi; 16 miliardi andranno alle imprese sotto forma di anche di tagli alle tasse; 1 miliardo circa andrà a “sostenere la filiera agricola” come ha precisato la ministra per le Politiche agricole Bellanova; 3,25 miliardi andranno a sostenere la sanità e 1,45 per la scuola.

In conferenza stampa, Conte ha anche parlato degli spostamenti tra regioni, spiegando che le Regioni hanno chiesto di mantenerli bloccati o limitati perlomeno in questa fase.