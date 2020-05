Coronavirus: calano i malati, ma serve verifica sui dati lombardi

Cinquanta vittime nelle ultime 24 ore: sono questi i dati della Protezione Civile contenuti nell’ultimo bollettino coronavirus, con i morti totali che arrivano a 32.785.

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia non è stato segnalato nessun decesso in Lombardia, ma potrebbero esserci stati dei problemi di trasmissione dati dalla rete ospedaliera e dai Comuni. Sono in corso verifiche. In Lombardia i contagiati totali sono 87.110, con 285 nuovi positivi sui 531 registrati in tutto il Paese.

Azzerati del tutto contagi e decessi in Sardegna. Al via in questi giorni i test sierologici per 150 mila persone, al fine di capire quante persone in Italia hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi, stimare dimensioni e estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali sesso, età, regione di appartenenza, attività economica. L’indagine è firmata ministero della Salute e Istat, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana che con i suoi volontari arriverà alle persone scelte per la campionatura. L’adesione è volontaria e i test sono gratuiti.