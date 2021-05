Confindustria vuole spendere il Recovery Fund per celebrare i 2000 anni della morte di Gesù

Oggi lanciamo un importate progetto al fine di contribuire alla focalizzazione del #PNRR per traguardare due eventi che vedranno il nostro Paese protagonista nel mondo: il prossimo Giubileo del 2025 e le celebrazioni per il bimillenario della morte di Cristo nel 2033. pic.twitter.com/FR62gm9FgR

Secondo Confindustria, infatti, si tratta di due eventi “che possono e devono diventare strategici per Roma capitale e per tutta l’Italia, basati su una visione complessiva di innovazione dei servizi e del valore aggiunto dell’offerta turistica italiana”. Due eventi “che vedranno il nostro Paese protagonista nel mondo”. Sembra una barzelletta, eppure è tutto vero.

Ora, non per fare i benaltristi, ma va detto. L’Italia ha tanti problemi strutturali e in più esce da una delle peggiori crisi a memoria d’uomo. Per risollevare il Paese ci sarà da rimboccarsi le maniche e c’è solo l’imbarazzo della scelta in fatto di cose da fare. È davvero il momento di pensare al Giubileo e ai 2000 anni della crocifissione di Gesù Cristo? Che poi, a ben vedere, un conto è il Giubileo, ma non si capisce cosa dovrebbe c’entrare la crocifissione con l’Italia, visto che è avvenuta nell’attuale Israele.

Insomma, se sono questi i grandi eventi con cui rilanciare il Paese, ditelo subito che non ci resta che sperare in un miracolo.