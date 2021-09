Come un libro complottista e negazionista del Covid è diventato un bestseller in Italia

Il caso editoriale dell’anno è il libello incomprensibile scritto da un medico con troppo tempo libero e problemi di mitomania abbastanza evidenti che, tra le altre cose, sostiene che il Covid sia una farsa orchestrata ad arte dai poteri forti, che i matrimoni omosessuali siano parte di un disegno strumentale alla “sparizione delle religioni monoteistiche”, che esistano collegamenti evidenti tra la nascita dei movimenti femministi e l’eugenetica e che, cito testualmente, “il gender intende modificare i modelli di comportamento sessuale e le tradizionali pratiche basate sulla differenza di sesso, abbattere stereotipi come la virilità e la femminilità per giungere a un pansessualismo totale senza ostacoli, comprendente anche la pedofilia, l’incesto e la distruzione totale della famiglia”.

Non è l’inizio di una qualche barzelletta di quart’ordine, ma la realtà: da qualche giorno, Eresia di Massimo Citro Della Riva occupa il primo posto nella classifica dei libri i più venduti su Amazon. La tesi centrale del libro – che si contraddistingue sin dalla prima pagina per un acuto disprezzo per ogni istanza anche soltanto vagamente progressista – è che un’élite di poteri forti veri o presunti (dalle multinazionali ai “think tank LGBT”) stia lavorando febbrilmente per realizzare un “disegno malthusiano” per ridurre la popolazione mondiale.

Per chi fosse spaesato o poco avvezzo alla cronaca degli ultimi giorni, ecco un piccolo riepilogo. Massimo Citro Della Riva è un medico torinese che, da qualche mese, mette in campo ogni mezzo di cui dispone per convincere la più ampia platea possibile che la pandemia da coronavirus è “la più grande farsa della storia messa in atto per instaurare un regime mondiale”. Il suo curriculum è abbastanza singolare: psicoterapeuta dell’Istituto di ricerca Alberto Sorti, sedicente scopritore del Trasferimento Farmacologico Frequenziale (un metodo che consentirebbe di “trasferire a un sistema vivente, attraverso circuiti elettronici, le proprietà farmacologiche di molte sostanze”), Citro Della Riva rivendica senza troppi problemi la sua fedeltà agli insegnamenti del medico tedesco Geerd Hamer – fondatore della Nuova Medicina Germanica, nota per le tesi antiscientifiche secondo cui i tumori non sono altro che la conseguenza di un “conflitto psichico”. Come riporta l’AIRC, Hamer è stato condannato più volte per frode e radiato dall’albo per esercizio abusivo della professione medica. E poiché si rifà al medico tedesco, Citro Della Riva può essere legittimamente ascritto a quella tradizione di medici sui generis che dall’inizio della pandemia hanno visto aumentare la loro popolarità in modo esponenziale, non solo in Italia.

La domanda a questo punto sorge spontanea: come ha potuto una figura come Citro Della Riva diventare l’autore di un bestseller da oltre 30mila copie? Semplice: basta trovare il mecenate giusto. Eresia è infatti pubblicato da Byoblu, il più influente e navigato think tank di stampo sovranista e reazionario presente in Italia, fondato nel 2007 e animato da Claudio Messora – giornalista, ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle al Senato e grande appassionato delle “verità che gli altri non dicono”.

Grande traguardo per "Eresia" di Massimo Citro che raggiunge 25000 copie vendute. Un libro che intende essere sunto di quello che è stata l'emergenza Covid-19. Per alcuni tragedia, per altri commedia e farsa per altri ancora…https://t.co/yaGdKJmWZX — Byoblu (@byoblu) July 30, 2021

Messora è una sorta di capostipite della galassia complottista nostrana: quando teorie del complotto come le scie chimiche, il terrapiattismo e il piano Kalergi non erano ancora così diffuse, lui era già totalmente immerso in un’intensa opera di “controinformazione” su questi temi. Massimo Citro Della Riva ha dunque finalmente individuato il megafono perfetto per la divulgazione delle sue idee strampalate: perché, per quanto possa sembrare strano, a parte le sue opinioni assurde Messora rimane comunque un professionista che conosce i meccanismi della comunicazione che sa come far diventare virale un contenuto.

La ciliegina su questa torta di nonsense è il fatto che la prefazione a Eresia sia firmata da Alessandro Meluzzi, un altro nome noto del giro complottista. Ex senatore di Forza Italia, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala Antico-Orientale e “opinionista scientifico” del talk show Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, Meluzzi porta avanti dall’inizio della pandemia una crociata contro i metodi autoritari adottati dal governo per soggiogare la popolazione. È celebre la sua battaglia contro le mascherine, che servirebbero per diffondere il contagio e conterrebbero un microchip in grado di controllare ogni nostro movimento. Ecco, nella prefazione Meluzzi definisce Citro Della Riva un suo “fraterno amico”, sperticandosi in lodi per “questo medico che è nello stesso tempo anche filosofo, e poeta” e che “esprime con la sua persona, con il suo spirito e la sua carne una dimensione della medicina che considero personalmente fondamentale e rivoluzionaria. Perché rimette, in primis, l’uomo al centro della scena, al di là della materia e dei numeri”.

Insomma, se non fosse una tragedia ci sarebbe da ridere. E la fortuna di un testo come Eresia racconta molto dell’Italia (e del mondo) in cui viviamo: se, dopo due anni di pandemia, il libro complottista di un medico con troppo tempo libero è diventato un bestseller, forse è il caso di fermarci un attimo a riflettere.