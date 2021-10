Cinema, teatri, stadi e discoteche: quali saranno le nuove capienze

Come riporta Repubblica, il prossimo decreto sulle riaperture vario dal Consiglio dei ministro dovrebbe portare al 100% a capienza di teatri, cinema e luoghi di cultura (anche al chiuso) e al 50% quella delle discoteche – andando quindi oltre le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che sosteneva rispettivamente la soglia dell’80 e del 35%.

Nello specifico, le capienze dovrebbero essere del 100% per cinema e teatri, del 75% per gli stadi e le discoteche all’aperto, del 60% per i palazzetti dello sport e le discoteche al chiuso.

L’andamento stabile della pandemia e la campagna vaccinale che ormai ha toccato l’80% della popolazione dovrebbero aver spinto il governo a osare e stabilire una soglia elevata – fermo restando che queste capienze riguardano solo le regioni in zona gialla e bianca e che prevedono comunque l’uso del Green Pass obbligatorio.