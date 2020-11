Ci sono 500 morti al giorno, ma il San Raffaele scrive ai suoi dipendenti di “rassicurare” sul Covid

Ma in realtà – come riporta Giornalettismo citando Repubblica – si tratta del frutto di una precisa scelta. Ci sarebbe stata infatti una mail interna riservata, inviata il 2 novembre dal responsabile comunicazione del gruppo a tutti i membri più influenti dal punto di vista mediatico, che invitava a rassicurare la popolazione perché “le scelte fatte finora dal governo sono tutte ragionevoli e i numeri lo stanno dimostrando”.

Un messaggio politico, quindi, volto a minimizzare le proporzioni dell’epidemia. “I numeri della ventilazione assistita e delle terapie intensive stanno crescendo molto poco”, si legge nel testo, e anche “la curva dei contagi cresce, ma cresce soprattutto quella relativa ai pazienti meno gravi”. Insomma rispetto alla pandemia, che ormai sembra essere fuori controllo e sempre più grave con centinaia di morti al giorno, vanno usati toni rassicuranti.

Ma c’è una frase soprattutto da cui traspare quello che probabilmente è il vero scopo di tutta la strategia comunicativa: “le misure adottate stanno funzionando e non serve un nuovo lockdown generale”. Non si può dire che serve un nuovo lockdown, anche se serve, evidentemente perché – come ha già fatto intendere in modo piuttosto esplicito il premier Conte – “l’Italia non se lo può permettere”.