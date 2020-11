Chi sono i primi nomi nel governo Biden

Il futuro segretario alla Sicurezza nazionale Mayorkas, figlio di esuli cubani e cresciuto a Beverly Hills, ha lavorato sotto Obama e diventerà il primo membro di ascendenza latina a gestire le politiche di immigrazione americane.

L’ambasciatrice all’ONU Thomas-Greenfield è una diplomatica di carriera, ex ambasciatrice in Liberia e specializzata in affari africani: sarà la prima persona nera nel Consiglio di sicurezza dell’ONU.

A capo dell’Intelligence andrà Hines, consigliera storica di Biden, già vicedirettrice della CIA e viceconsigliera per la Sicurezza nazionale sotto Obama: sarà la prima donna a guidare l’Intelligence americana.

Il nome più noto tra quelli scelti da Biden è infine quello di John Kerry: ex candidato alla presidenza nel 2004 (sconfitto da Bush jr.), ex segretario di Stato sotto Obama, amico di Biden per cui ha fatto campagna elettorale fin dalle primarie. È la prima volta che all’interno dell’amministrazione ci sarà una figura dedicata espressamente alla crisi climatica.

A parte Sullivan e Kerry, le altre nomine richiedono la conferma del Senato, dove la maggioranza dipende da due ballottaggi che si terranno a gennaio in Georgia. Se i Democratici li vinceranno entrambi al Senato la situazione sarà di parità e il voto decisivo spetterà alla vicepresidente Kamala Harris, consentendo di fatto la conferma del team di Biden. Se non accadrà invece i nomi potrebbero non venire confermati dalla maggioranza Repubblicana.