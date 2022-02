Chernobyl è il nuovo centro della guerra tra Russia e Ucraina

Le milizie russe e quelle ucraine hanno alzato il livello dello scontro, con schermaglie nei pressi della ex centrale nucleare di Chernobyl. A confermarlo è stato un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev citato dalla Nbc, secondo cui «gli impianti di stoccaggio delle scorie sono intatti, anche se a rischio di essere distrutti».

La notizia è stata poi confermata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in un tweet ha scritto che i soldati ucraini «stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda Chernobyl”, annunciando che le truppe russe stanno cercando di impadronirsi della centrale nucleare: “I nostri difensori stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta».

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022