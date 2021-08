Che cosa ha detto Biden sugli attentati a Kabul

Joe Biden ha promesso di trovare i terroristi responsabili degli attentati che giovedì hanno causato fuori dall’aeroporto di Kabul la morte di 12 americani e il ferimento di molti altri. Nel discorso che ha tenuto ieri sera ha detto di avere dato ordine al Pentagono di sviluppare un piano per «colpire gli asset chiave dell’Isis-K, i suoi leader, le sue basi».

«Non perdoneremo. Non dimenticheremo. Vi troveremo e ve la faremo pagare», ha detto il presidente.

L’Isis-K, divisione dell’Isis nemica dei talebani che ha base nell’Afghanistan orientale, ha rivendicato gli attacchi, che considera forme di «martirio». Il gruppo è simile ad al-Qaeda nell’avere «messo a punto un modello decentralizzato in risposta alle iniziative antiterrorismo degli Stati Uniti», ha spiegato a ABC News Colin Clarke, analista dell’agenzia privata che si occupa di sicurezza Soufan Group. Secondo Clarke, il gruppo conterebbe fra i 1500 e i 2200 militanti. Secondo le Nazioni Unite, gli attacchi di Isis-K sono cresciuti di numero nel corso del 2021.

«Risponderemo con forza e precisione scegliendo tempo e luogo», ha detto Biden ieri sera. «I terroristi dell’Isis non prevarranno».

President @JoeBiden: “To those who carried out this attack, as well as anyone wishing America harm, know this — we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.” pic.twitter.com/uDLdbZv69X

