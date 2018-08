Che cosa c’è nei tweet italiani dei troll russi?

L'organizzazione pro-armi degli Stati Uniti farà causa allo stato di New York: la crisi finanziaria, si legge nei documenti depositati in tribunale, diventerà presto irreparabile

Fascio Fontana

Il ministro della famiglia e della disabilità propone di abrogare la legge Mancino, che condanna l'ideologia nazifascista e la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E chi non la pensa come lui è uno "schiavo dei globalisti che vuole far sentire in colpa gli italiani".