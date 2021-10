C’è stato un colpo di stato in Sudan: cosa sappiamo finora

Un gruppo di militari sudanesi starebbe facendo un colpo di stato nel Paese. A dare la notizia questa mattina è stata la televisione emiratina Alhadath Tv basandosi su alcune fonti anonime, ma la notizia è stata poi confermata dall’agenzia di stampa Associated Press.

Abdalla Hamdok, il primo ministro del Sudan, sarebbe stato messo agli arresti domiciliari. Insieme a lui sarebbero stati arrestati anche il ministro dell’Industria Ibrahim al Sheikh e il ministro dell’Informazione Hamza Baloul, oltre a Faisal Mohammed Saleh, consigliere del primo ministro. Stando a quanto riporta al Jazeera, i golpisti avrebbero anche bloccato internet nel Paese.

Diversi partiti politici – anche di orientamento molto diverso tra loro come il Partito nazionale umma, forza islamista moderata, e il Partito comunista del Sudan hanno condannato il tentativo di colpo di stato e chiesto alla popolazione di scendere in piazza per impedirlo. Lo stesso hanno fatto associazioni della società civile come l’Associazione professionale sudanese.

#Sudan 🇸🇩: the Sudanese Congress Party, Sudanese Communist Party, Unionist Association, and Binaa Sudan Party have come out with statements condemning the coup.

The political parties all call on their followers to take to the streets and stop the military takeover. #SudanCoup pic.twitter.com/yXcCQfKo5h

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2021